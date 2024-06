Espectáculos en Tucumán: guía para salir y para disfrutar en casa

Pantalla chica: Directv propone un fin de semana largo distinto y además entra en modo Selección

Para el fin de semana largo DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming de DIRECTV, tiene una selección de contenidos recomendados para disfrutar de lo más destacado del entretenimiento para ver en cualquier momento y lugar desde una computadora, un teléfono celular, un smart TV o una tablet. Hoy a las 21.30, en estreno, Emilia Mernes en concierto (foto). La superestrella pop amplificará el éxito de su histórica gira .MP3 Tour a partir de una alianza estratégica con DIRECTV, que incluirá la transmisión del espectáculo con el que batió récords y de una entrevista exclusiva con la joven artista. A las 21 comenzará la previa del show con toda la intimidad y el detrás de escena del .MP3 Tour. En una entrevista exclusiva con el influencer Lizardo Ponce, la artista más destacada del momento cuenta cómo está viviendo esta exitosa etapa de su carrera y su vida. Y, desde las 21.30, Emilia presenta su .MP3 Tour desde Buenos Aires; Gran Hermano (reality) - 24 horas, está disponible los siete días de la semana; Fargo (serie) - cinco temporadas disponibles; “Stanley Tucci: Searching for Italy” (serie) - dos temporadas disponibles; “The Resort” (serie) una temporada; “Sorry For Your Loss (serie) una temporada disponible; “Tata: la viuda de Escobar” (documental). En la sección OnSTAGE están disponibles los conciertos de Babasónicos, Los Cafres, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Las Pelotas y Los Tipitos (conciertos). En la previa de la Copa América DGO entra en Modo Selección con: “Eternos campeones de América (serie de entrevistas) estrena el martes y va a las 22; DNEWS (ver promo); “Messi, la película” y “Diego Maradona” (documental).