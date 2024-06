"No tenemos ofertas por Mastantuono", avisan desde River

"No tenemos ofertas concretas y lo mejor que podemos hacer con él es cuidarlo. Es un niño. No lo olvidemos y como tal hay que cuidarlo", indicó al respecto el vice de River en diálogo con Marca, diario que hace hincapié en que Real Madrid todavía no definió si hará una propuesta por el zurdo de 16 años, pero que ya se empapó de su situación y está "dando los pasos adecuados".