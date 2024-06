La red social X ahora permite subir contenido sexual y oculta los "likes"

Desde que compró X (ex Twitter) en octubre de 2022, Elon Musk hizo modificaciones considerables en la plataforma. Ahora el magnate ha decidido dar un nuevo giro fundamental: si bien los contenidos sexuales se habían estado asomando en la red social desde hace un tiempo, la última actualización de la política de contenidos confirmó que se podrá publicar material pornográfico de forma expresa y oficial. ¿Las condiciones? Las fotos y los videos deben ser distribuidos de manera consensuada, y etiquetados para adultos. Y eso no es todo. Para resguardar la privacidad de los usuarios, también se anunció que se ocultarán los "me gusta" para que otros perfiles no puedan ver qué publicaciones likeaste.