La revelación de un técnico que estuvo cerca de firmar con Boca Juniors: "Me costó no aceptar la oferta"

El actual entrenador de Inter Miami explicó los motivos por el cual rechazó la propuesta de Boca para ser el reemplazo de Ibarra. "Lo pensé mucho, esta vez sí. Yo estaba sin trabajo y en un momento cercano a esta posibilidad. Con el paso del tiempo uno va viendo que la que te gusta mucho es como la última. Lo pensé porque las charlas fueron interesantes, obviamente no profundizamos porque ellos necesitaban una respuesta rápida y yo traté de ser lo más rápido posible. Me costó no aceptar", dijo Martino en diálogo con TyC Sports.