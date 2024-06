Lionel Messi recordó el momento en el que besó por primera vez a la Copa del Mundo

"Si bien sigo siendo el mismo, no cambió nada en mi forma de pensar ni parecer, el hecho de ser campeón del Mundo me cambió la vida. Primero, ser campeón del Mundo no lo es cualquiera y era un sueño a conseguir desde siempre. Cualquier jugador de fútbol sueña con ganar un Mundial. Era el único que me faltaba, porque tuve la suerte de ganar todo en Barcelona y a nivel individual. Era lo que me faltaba para cerrar mi carrera de esta manera, haber conseguido todo lo que se puede en el fútbol", dijo Messi en diálogo con ESPN, sobre su día a día, posterior al 18 de diciembre de 2022.