Video: el amor florece en una mañana otoñal entre dos jóvenes tucumanos

Entre risas y miradas cómplices, Guadalupe compartió cómo fue el momento en que ella se le declaró a él. "Fue en el recreo, me acerqué, estaba muy nerviosa y le dije que me gustaba mucho y quería saber si él sentía lo mismo", relató con una sonrisa. "Me dije que sí, claro. Estaba muy emocionada", añadió.