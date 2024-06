En vivo, juicio contra Alperovich: alega la defensa a la espera de la sentencia

10:17 hs

La defensa intentará probar la inocencia de Alperovich

El abogado Augusto Garrido podría basar su defensa en parte de las declaraciones que José Alperovich hizo la semana pasada frente al juez Juan María Ramos Padilla. Allí el ex senador se declaró inocente, afirmó que jamás abusaría de ninguna mujer, y afirmó, otra vez, que es víctima de un complot político orquestado por la denunciante, por el ex concejal David Mizrahi y por el diputado Carlos Cisneros, pero además advirtió que le pidieron dinero (cinco millones de dólares) para que la causa no avance.