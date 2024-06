Las 15 Copa América de Argentina: el secreto que guardó el fútbol tucumano

En la no tan extensa lista de tucumanos que jugaron en la Selección suele pasar inadvertido Juan Marvezzi. Es más; muchos lo ignoran. Y resulta que Marvezzi no sólo se calzó la albiceleste: también dio la vuelta olímpica en el Campeonato Sudamericano (así se llamaba la Copa América) de 1941 y fue el goleador del torneo con cinco conquistas. Con la particularidad de que marcó todos esos goles en un partido, contra Ecuador. Marvezzi había nacido en 1915 y vistió la camiseta de All Boys antes de emprender su carrera fronteras afuera de la provincia. Su mejor momento, en Tigre, le valió la convocatoria al seleccionado nacional. Murió joven, a los 55 años. Son las pequeñas historias encerradas en la magnífica saga del fútbol argentino. En este caso nos toca de cerca.