Jaldo confirmó que se ampliará el aeropuerto Benjamín Matienzo

Jaldo confirmó que se encuentra en carpeta la refacción y ampliación del Benjamín Matienzo. “Es un aeropuerto que nos queda chico, que ya no reúne las condiciones, que no puede albergar la cantidad de gente que se mueve en ese ámbito; cuando bajan tres aviones ya no hay donde sentarse”, explicó. Señaló luego que el proceso de licitación, según se estima, llevará entre 90 y 120 días. “Entendemos que la Nación, de acuerdo a lo que nos dijeron, arrancará lo antes posible, y nosotros ya tenemos los recursos necesarios para comenzar con las obras que nos corresponde”, expresó.