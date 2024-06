Tiene 15 años, debutó en la Primera de Los Tarcos y sueña con brillar en el hockey

De las seis fechas que se jugaron por el torneo que organiza la Asociación Tucumana, el delantero no se sentía muy en consonancia con lo que Los Tarcos viene exhibiendo: un despliegue de juego que lo habilitó a seguir invicto. “Me emocioné cuando marqué el gol porque yo no venía jugando bien”, dijo Aparicio. Hasta aquí, Los Tarcos sumó goles en todos los partidos: empató ante Monteros Vóley 1-1, derrotó a Cardenales 3-2, perdió contra San Martín 3-2, goleó 5-0 a Famaillá y derrotó 3-0 a Atlético. “Esto me subió el ánimo”, explicó. “Me gusta la música por eso hice el bailecito”, agregó.