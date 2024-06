EN VIVO Caso Alperovich: la querella pidió 22 años de prisión por delitos de índole sexual

11:10 hs

"Cuando él no quería entender algo, no lo entendía"

En su relato, Carolina Cymerman explicó que "él avanzó. Ella le dijo que no quería. Se lo dijo. La situación no fue de conquista. Fue de avance. Cuando él no quería entender algo, no lo entendia. Fue humillante. Ella preferirió no decir nada. Se dijo 'esto muere conmigo'".

"El segundo hecho es del 27 de diciembre de 2017. Volvieron a Buenos Aires, ella en un vuelo de línea. Ella creía que no pasaría nada. Ella ya le había dicho que no", profundizó la abogada querellante.