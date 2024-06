EN VIVO: San Martín de Tucumán se prepara para enfrentar a Güemes en el cierre de la primera rueda

12:20 hs

Iván Zafarana es la segunda baja de San Martín de Tucumán

Tras la polémica con Diego Flores -con quien la relación estaba rota-, el defensor se marchó a Gimnasia de Jujuy en condición de préstamo por un año, es decir, hasta junio de 2025. “Solo hubo una persona que alteró mi estadía en el club. Tal vez me equivoqué con el momento que salí a declarar. No con lo que dije porque todo es verdad, sino porque involucre a mis compañeros que no tenían nada que ver. No me di cuenta que pude afectar a alguno indirectamente”, escribió el defensor en sus redes sociales.