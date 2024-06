Osvaldo Quiroga: “Toda Feria del Libro es para mí un acto de resistencia”

- Atacar la Televisión Pública, Radio Nacional, Télam es, precisamente, un ataque a la libertad de expresión en su sentido más profundo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo pierdo un programa bueno, lo perdió Osvaldo Quiroga, y punto. Me las arreglo. Pero toda la gente del teatro independiente, que ningún programa invitaba, venía a mi programa. Vinieron tanto escritores desconocidos como grandes como Mario Vargas Llosa o José Saramago. Cuando un programa desaparece, el que pierde no es el conductor. Lo que me duele, y mucho, es que pierde la comunidad. Ahora hago un programa de streaming cultural, pero la Telivisión Pública llega a todas partes. Yo tenía una conexión con toda la Argentina. Y la gente del teatro o los escritores tenían una vitalidad que no tendrán en otro medio que no es público, porque ellos tienen otro esquema. Necesitan el rating para sobrevivir. Es un negocio. Que el señor que gobierna la Argentina destruya los medios públicos es parte del ataque a la cultura y a toda la comunidad. Los medios públicos no se rigen por la ecuación económica con la que se rigen los privados.