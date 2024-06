De la tragedia a un nuevo motor: el complejo año de Lagos en Atlético Tucumán

Y aunque el equipo todavía no consiguió los resultados esperados, Lagos confía en que, corrigiendo algunos detalles, las buenas pueden llegar prontamente. “No es el presente que deseábamos, pero estamos trabajando para poder conseguir la mayor cantidad de puntos. El nivel del equipo mejoró y estamos tratando de que se vea reflejado partido a partido”, apuntaló Lagos, que también contó qué le pide Facundo Sava en particular. “Me da más libertad a la hora de atacar, y en presión me pide que siempre esté cerca del extremo que me toca marcar”, consignó.