Operativo Independencia: Casación ratificó absoluciones de ex militares y de ex policías

Los jueces Ángela Ledesma -presidenta del tribunal-, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci confirmaron las absoluciones de los ex policías Ernesto Cuestas (se desempeñaba como jefe de la comisaría de Trancas en el momento del Operativo Independencia), Francisco Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa (por entonces, subcomisario, del Servicio de Informaciones de la Policía) y Ramón César Jodar (ex oficial de la comisaría de Tafí Viejo), y de los ex militares José Roberto Abba (al momento de los hechos, capitán y auxiliar de la sección jurídica del Comando de la Vª Brigada) y Omar Edgardo Parada (ocupaba la Jefatura del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal, Salta).