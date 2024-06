Pablo Alarcón deberá ser intervenido quirúrgicamente y necesita dadores de sangre

“Saben que a él le gusta mucho el humor y quiso poner en este video algo que terminó preocupando mucho más a todo el mundo. Probablemente me rete a mí cuando me vea en el día de hoy, lo digo de buena manera por la familia que somos, probablemente me diga algo, pero nobleza obliga a explicarle a la gente su situación. (...) A partir de este video, mucha gente entendió que no era tan grave lo que estaba pasando o que realmente él no se siente lo mal que se siente. La realidad es que el humor de los artistas transformando en humor las cosas es algo muy particular y solemos reírnos de las situaciones más difíciles”, explicó la conductora.