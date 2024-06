Cristina Fiz Lobo repasa seis décadas sobre los escenarios

“Me emociona, y mucho, no haber claudicado nunca. El teatro es lo que elegí, es mi vida, es lo que amo y nada pudo cambiar eso nunca, pese a mis circunstancias cotidianas. El resultado es lo que soy, y es positivo. He transitado un largo camino y siento que estoy gratificada permanentemente: he recibido reconocimientos del gremio de Actores, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, del Ente de Cultura y de otras instituciones, que me hacen sentir que todo valió la pena, que la sociedad me retribuye y que todo lo que fue mi entrega a través de este arte maravilloso hoy da frutos y me devuelve alegrías. Costó un poco que los demás lo entendieran, mi madre por ejemplo, pero mi perseverancia permitió que llegaran a respetarme como profesional. Hay sacrificio, ocasiones en las que debes dejar la casa, la familia y otras cosas que lo hacen sentir difícil; pero cuando sabés lo que querés y cuando amas tu profesión, te sientes satisfecho”, resalta.