Penal de Villa Urquiza: secuestraron 15 celulares en un pabellón narco

Los guardiacárceles secuestraron 15 celulares, de los cuales 11 no pudieron establecer a quiénes pertenecían. También una gran cantidad de puntas carcelarias y cuchillos “hechizos”, ocho bochas de marihuana y 12 pastillas de psicofármacos. “Al no contar con escáneres, sabemos que siempre después de las visitas pueden llegar a burlar la seguridad y pasar droga u otros elementos. Por eso requisamos luego, ante esa posibilidad. En este caso me sorprende el número de celulares que hallamos, porque con uno nada más pueden hacer muchas cosas, pero 15 móviles que no estaban autorizados es un montón”, señaló Quinteros, que aclaró que los reos pueden utilizar celulares, pero de manera controlada: 30 minutos a la mañana y otros 30 a la tarde, siempre en presencia de un guardiacárcel. “A diario estamos secuestrando teléfonos en las celdas”, agregó. Las requisas estuvieron a cargo de la subcomisario Fátima Giménez y su equipo.