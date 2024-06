Lollapalooza Argentina anuncia fecha y preventa de tickets para 2025

En sus nueve ediciones anteriores, Lollapalooza Argentina ha reunido a más de 2.100.000 espectadores. Producido por DF Entertainment y C3, el festival es presentado por Flow, que transmitirá en directo las tres jornadas del festival. El Hipódromo de San Isidro ha sido testigo de actuaciones memorables de artistas como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Drake, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, Rosalía, Lorde, Jack White, Imagine Dragons, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Sam Smith, Calvin Harris y Robert Plant.