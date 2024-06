EN VIVO: San Martín de Tucumán derrotó a Alvarado en La Ciudadela con un gol de penal

12:55 hs

Mateo Acosta, otra vez fuera de los convocados

El delantero sumó su segundo partido sin figurar dentro de los concentrados. "Está bien. No tiene ninguna lesión", dijo un allegado al jugador. Así, la no inclusión respondería a una decisión táctica del entrenador. En esta temporada, el ex Brown de Adrogué sumó 94 minutos en cuatro partidos -uno como titular-.