Lali arrasó en los Premios Gardel y Miranda! se llevó la estatuilla a Mejor Álbum

Mejor álbum artista pop: Lali

"Este es especial. Me emociona particularmente. Hay mucho para decir de un disco que nos llevó años hacerlo. Lo único que puedo decir es Gracias, es la palabra que resume todo lo que siento. Mi familia y mis amigos son una pieza fundamental en este disco. Quiero compartirlo con todos ustedes, que me bancan. Fueron tiempos movidos para mi y estoy agradecida por todo el amor que recibo", enfatizó Lali, quien además les dedicó el premio a las víctimas del Lesbicidio en Barracas. "No nos acostumbremos a esto porque es la vida de la gente que merece vivir en libertad".