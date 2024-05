EN VIVO Mercado de pases de la Liga Profesional 2024: las novedades del viernes 31 de mayo

12:06 hs

Boca Juniors

Bajas: Ezequiel Bullaude no renovará su préstamo con Boca y volverá al Feyenoord de Holanda. Esta es la primera baja del "xeneize" en el mercado de pases.

Interesa: Ignacio Pussetto, delantero de Huracán. Diego Martínez lo quiere, pero desde el "globo" no estarían dispuestos a negociar con el club de La Ribera. “Primero no me ha llamado nadie de Boca por Pussetto. Y segundo, no estamos dispuestos a negociar absolutamente nada con Boca. No hemos tenido buenas experiencias. No estamos dispuestos a sentarnos negociar nada", disparó David Garzón, presidente del "globo".