Auxiliares fiscales: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia pide el veto parcial de la ley

Según su propia página, ACIJ es una organización apartidaria, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina. Según ellos, “un Ministerio Público Fiscal independiente e idóneo es crucial para el correcto funcionamiento del sistema de justicia. La independencia garantiza que las decisiones fiscales no estén influenciadas por intereses externos y que se basen exclusivamente en la ley y las pruebas disponibles. La idoneidad, por su parte, asegura que quienes ocupen cargos fiscales cuenten con la formación y la competencia necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficaz y justa. Para asegurar estas garantías, la Constitución exige que las personas que actúan como fiscales sean elegidas mediante un concurso público de oposición y antecedentes, y les asegura su inamovilidad en el cargo”. En ese sentido advirtieron que “la reforma a la ley aprobada por la Legislatura implica que los auxiliares fiscales ahora tendrán la autoridad para requerir la elevación a juicio, el sobreseimiento, la ampliación del requerimiento de acusación, así como pedir la absolución o condena y determinar la pena de los acusados, todas facultades reservadas a quienes fueron elegidos para representar la acción penal del Estado. En el debate legislativo, algunos representantes explicaron la necesidad de esta reforma en la sobrecarga de las y los fiscales. Sin embargo, esta situación debería solucionarse abriendo concursos, y no dotando de facultades a personas que no cuentan con las garantías suficientes”. “Otorgar a los auxiliares fiscales -empleados judiciales seleccionados en forma directa y discrecional por el Ministro Fiscal- las mismas facultades que a los fiscales en el proceso penal, resulta un serio retroceso. La falta de garantías de independencia de quienes ejercen como auxiliares fiscales sumada a la falta de publicidad respecto a sus antecedentes e idoneidad pone en riesgo la imparcialidad y la integridad del sistema judicial, al tiempo que debilita la confianza pública en las instituciones judiciales”. afirmaron.