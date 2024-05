Kicillof rompió el silencio sobre el procesamiento del intendente de La Matanza, acusado de abuso sexual

En una ronda de prensa, el mandatario bonaerense también fue consultado por su presencia en La Matanza el último martes, una vez conocida la noticia del procesamiento del intendente matancero, a donde llegó a entregar patrulleros y se mostró junto al jefe comunal en un acto del que también participó la vicegobernadora, Verónica Magario. “Lo que digo es es que si yo voy o no voy no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función”, planteó, según publicó Infobae.