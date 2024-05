Posse no viajaría a Córdoba y crecen las especulaciones sobre su salida del Gabinete

En ese contexto, el mandatario libertario se refirió a la situación en las últimas horas. “Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases que puede salir bien o puede no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el Gabinete, no solo Posse”, dijo. Y agregó: “A partir de ahí, se evalúa qué funcionó y lo que no, se cambia”.