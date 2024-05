Si lo sabe, cante

¿El acto es una operación de distracción en una semana con indicadores económicos negativos? Relativamente: 1) el acto no se armó de la noche a la mañana, con lo cual era difícil de predecir si se iba a escapar el dólar blue, etc.; y 2) a lo sumo es un efecto de 24 horas entre la previa y el post. La mayoría no es tonta, cante o no cante el presidente. ¿Este evento no le impacta negativamente en la opinión pública? No por ahora. Pero como ya lo hemos marcado en más de una oportunidad, cuando la expectativa se desgasta, “entran todas las balas juntas”. ¿Cuándo? Quizá nunca si le va bien. ¿Y si le va mal, o más o menos? Porque están pasando cosas…