Dos décadas de goles: La carrera del delantero de San Martín Gonzalo Klusener

- Yo digo que el fútbol es presente. Si vos no rendís, no vas a jugar, y si rendís vas a jugar. Acá voy a competir por un lugar, por un puesto, me entreno, me preparo todos los días, y obviamente después el entrenador es el que elige. Me pone contento estar viviendo este momento. Me preparo para esto, soy súper competitivo y me exijo al máximo. La edad también me da esa experiencia de disfrutar en el gimnasio, con los chicos tomando mate, con el utilero hablando.