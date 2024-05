Lema y Medina serán titulares en Boca Juniors frente a Talleres

La sopresa de la práctica fue la no inclusión en el “11” titular de Kevin Zenón. El ex jugador de Unión, pieza clave en el “xeneize”, no terminó la práctica de ayer y en los estudios se confirmó que no tiene ninguna lesión. Igualmente continúa con dolores en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, por lo que no se descarta que le repitan los exámenes para saber si puede estar en condiciones de jugar frente al conjunto cordobés. La idea del cuerpo técnico es esperar hasta último momento su evolución.