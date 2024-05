Tres victorias que animan al boxeo tucumano

En Chubut, Romano logró todo lo que deseaba. “Desde que salí en el colectivo dije que iba a ser campeón. Las tres peleas fueron duras, pero no imposibles de ganar ante boxeadores muy buenos. No soy un Mohamed Alí del boxeo, pero no me iban a poder ganar”, afirmó el joven de 16 años que venció en el Gimnasio Héroes de Malvinas de Playa Unión. “Sufrí mucho en todas las peleas porque tenía miedo de perder, ese que tienen todos los boxeadores. Di el corazón, dejé todo arriba del ring”, afirmó Romano. En la ciudad de la Patagonia, el yerbabuenense no estuvo solo representando a la provincia. Moisés Sánchez se quedó con la medalla de plata en hasta 69 kilos y Lautaro Acosta se colgó una de bronce en 60 kilos.