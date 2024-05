Mascherano se refirió a lista de convocados para los Juegos Olímpicos de París

Qué dijo Mascherano sobre el caso de Valentini en Boca

Nicolás Valentini quien fuera titular en el Preolímpico pero actualmente en disputa con Boca al no renovar su contrato y grandes chance de no poder ser convocado debido a una resolución de AFA. "No ha existido nada oficial. Obviamente que entendemos que, si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder en ese conflicto. Creo que es lo normal... Es algo que lo hemos hecho también en otras categorías, como fue la Selección Sub 20. No hay que olvidarse que la AFA es de los clubes, pertenece a los clubes. Está en la lista de 50, pero bueno... Porque es una situación que todavía no está definida obviamente. Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera. Ojalá que tenga un final feliz. No solamente para Boca, sino también para Nico, porque es un buen chico y a nosotros nos ha dado mucho. Ahí empezaremos a evaluar".