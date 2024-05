Crisis en UNT: “De febrero a hoy, la luz pasó de $ 20 millones a $ 90 millones”, sostuvo Pagani

Pagani precisó que por gastos de funcionamiento se entiende absolutamente todo aquello que no entra dentro del ítem sueldos y jornales. “Con esos fondos se paga lo lógico, que son los servicios; pero también se pagan las becas universitarias, se pagan insumos y equipos de los laboratorios, se pagan los viajes de estudio, se pagan las reparaciones que deban hacerse, entre otros”, enumeró. Y contó que mientras esos fondos no se actualizaban, en la UNT tomaron la decisión de ejecutar algunos recortes. “Nosotros nos dedicamos a lo esencial, a lo que no podíamos dejar de hacer. Entre ello, pagar la electricidad y el gas, y algunas reparaciones urgentes -por ejemplo, si se llovían techos de laboratorios o de aulas-. Pusimos prioridades; estamos haciendo una fuerte campaña de ahorro de energía y de cuidado de los recursos. Estamos viendo cómo reconvertir o generar energía”, señaló.