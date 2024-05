Atalanta goleó Bayer Leverkusen y es el campeón Europa League

“Sabíamos que teníamos que salir a comernos al rival, un rival que juega bien con la pelota. Fuimos a buscarlo arriba, a jugar, pero lo importante fue la actitud y que jugamos como campeones. Este equipo creció mucho en los últimos años. Si me hubieran dicho que iba a ganar la Europa League cuando llegué acá no lo hubiera creído. La verdad que es la frutilla del postre”, indicó Musso, ex golero de Racing Club y con paso por el Udinese.