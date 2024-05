Cartas de lectores: “Alguien miente”

La información que llega a los argentinos es distinta, claramente alguien miente. Algunas encuestadoras afirman la creciente imagen positiva de Milei, la recuperación económica gráficada en V, la superación del salario a la inflación y la deflación en productos de consumo masivo. Lo que no miente es la realidad, realidad valga la redundancia, que padecen aquellos que tienen como prioridad la subsistencia; están los que necesitan vivir y los que luchan por salvar sus ingresos que también son para vivir. Hay índices que afirman tristemente que más de la mitad es pobre, que mucho más de la mitad de los trabajadores registrados están muy por debajo de la canasta básica, las PYMEs se extinguen y se ven muchos locales vacíos donde antes había negocios. Lo que no miente nunca es la realidad y los productos reales; pan y nafta. No estamos bien sin embargo algunos mienten que sí con el fanatismo a flor de piel, lo peor es que son los mismos de siempre, los que estuvieron en todos los gobiernos de los últimos 20 años.