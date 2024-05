Cartas de lectores: Milei

Desde que asumió el anarcocapitalista hace cinco meses empezó la destrucción de la República y sólo podemos exportar mentiras. Consecuente con esto, el presidente Milei viajó por sexta vez al exterior, cumpliendo 26 días fuera del país. Según Adorni, en breve deberá volver a Europa y luego viajar a USA. Esta vez fue a España en viaje no oficial que nos cuesta cerca de 500.000 dólares, para promocionar el lanzamiento de su libro “El camino del Libertario” editado por Planeta, y apoyar al candidato Vox. Posteriormente se reunirá con empresarios que tienen intereses en Argentina y políticos de la ultraderecha española. Quienes tuvieron la paciencia de escuchar partes del discurso, se habrán dado cuenta del problema que padece y se pone en evidencia por la incoherencia y la incapacidad para mantener un correlato lógico en su locución. Lo curioso fue una audiencia variopinta que aplaudía cuando alardeaba del éxito conseguido. Es obvio que nadie entendía lo incomprensible, pero aplaudían un discurso incoherente, aparentando haber entendido explicaciones absurdas y sin sentido. El Libertario se ufanaba de haber triunfado en corregir la economía de un país atrasado 100 años y que en el año 89 tuvo una inflación que llegó al 5.000 % (¿). Hizo apología de Menem, diciendo que fue el mejor presidente que tuvimos en Argentina, y que habiendo aplicado solo un 1/5 de la Ley Bases que él propone, supo privatizar empresas, igualar la moneda con el dólar y manejar la economía del Estado. No aclaró que Menem fue uno de los presidentes más corruptos, privatizó o cerró empresas del Estado, destruyó el ferrocarril y la Fábrica Militar de Aviones. Fue condenado por vender armamento a Ecuador y Croacia y responsable de haber dinamitado un arsenal militar, que destruyó una ciudad y causó muertes para ocultar su delito. Durante su disertación aclaró que sigue firme su intención de cerrar el Banco Central. Se enardeció al despotricar contra el socialismo y quienes lo alientan. Eso mereció que algunos políticos hablaran por TV, detestaran su persona, y renegaran de su visita. En su diatriba no se ocupó del estrago que provocaron los DNU y que gracias a ellos se suprimió toda ayuda a comedores comunales, se negaron medicamentos a enfermos crónicos y se produjo una extraordinaria suba en tarifas de servicios y de la asistencia medicinal prepaga. Tampoco dijo que el boleto del subte subió de $ 125 a $ 574 y que en agosto valdrá $757. El boleto del premetro subió de $ 43,50 a $ 290. Se olvidó decir que muchas empresas y supermercados importantes como Chango Más y Diarco han exonerado o suspendido a empleados porque la demanda bajó un 20%. El consumo de carne sufrió una caída récord del 15%. Empresas productoras de neumáticos han suspendido a muchos empleados y han optado por importar neumáticos. FB, líder en fabricar productos sanitarios, decidió suspender 800 empleados por tres meses. No dijo que gracias a su éxito como economista, 45 negocios mayoristas de panadería han cerrado sus puertas y que importantes empresas metalúrgicas suspenden operarios. La cosa es que descaradamente deberá volver a Europa para participar en un congreso, porque se desespera en obtener reconocimiento internacional. Mientras tanto, el vocero Adorni remarcó ante periodistas, la adhesión incondicional del gobierno con los EE.UU., país al que han viajado los funcionarios Posse y Mondino para reunirse con Blinken, buscando apoyo para el préstamo solicitado al FMI.