Llega un evento para practicar y aprender idiomas

Si sos de esos que se apasionan por el aprendizaje de idiomas, seguro te has encontrado con una barrera. Sí, comprendés la gramática, sumás vocabulario y avanzás de nivel, pero al momento de poner en práctica los conocimientos es duro; no hay sensación más fea que la de intentar hablar en un idioma ajeno y que las palabras no fluyan. Y lograrlo se complejiza aún más si no tenés la posibilidad de viajar o de intercambiar palabras con nativos, o al menos con otras personas que lo hablen. Fuera de las series y las películas, ¿cómo podría practicar alemán? ¿O ruso? En encuentros lingüísticos.