Un fanático de San Martín de Tucumán creó un "parche" del PES, que incluye equipos históricos y glorias del club

Salazar se pasa horas editando el nuevo juego

Cuando está enfocado en la edición, Salazar pierde la noción del tiempo. Sin embargo, no todo es color de rosa en el parche “santo”. “Cuando terminás de hacer algo, lo probás y está mal. Ahí tenés que empezar de cero. No soy tan bueno editando los kits; de alguna manera, me considero principiante en eso. Me pasó de hacer las dos mangas y cuando entré al juego, me salieron las líneas horizontales. Entonces, tuve que salir del juego, entrar al editor y es todo un tema corregirlas”, se lamentó. “Lo bueno de pasar muchas horas con esto, es que te divertís mucho. Imaginate que encontré muchos datos del club que no conocía. Son tantas horas que te termina gustando y te entretiene. Obviamente siempre llego a un punto en el que me canso. Por ejemplo, para pegar tantos escudos de los equipos estoy pasando de un programa a otro y hago eso durante varias horas. Esto porque también habrá rivales históricos de San Martín como el Boca del 88’, Tigre, Quilmes y Chaco For Ever, por nombrarte algunos. También estará Atlético del Reducido del año 1992”, añadió.