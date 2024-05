Llaryora afirmó que condicionar el Pacto de Mayo a la Ley Bases "no tiene sentido"

"Creo que la Ley de Bases es importante y un instrumento que hemos acompañado. El Pacto de Mayo vuelve a hacer un documento importante y son señales para adentro pero también para afuera de la Argentina. No podemos estar a 7 días y decir ‘lo hago o no lo hago, vengo o no vengo’. Tenemos que bajar el nivel de improvisación. No tuve una convocatoria formal, pero todos ya sabemos que se hace el 25 en Córdoba en el Palacio de Justicia", dijo.