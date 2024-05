Matías Alé presentó a su novia de 22 años: "Estoy feliz, estoy enamorado"

Respecto a Graciela Alfano, uno de esos amores, dijo: “Graciela me enseñó mucho, justamente por la diferencia de edad, yo tenía 22 y ella 47, entonces yo, más allá de que tenemos diferentes sexos con Martina, aprendí y Graciela me enseñó a cómo dejarme crecer, a acompañarme, a qué cosas no hacer para que no se termine la relación”.