Qué dicen los analistas sobre el futuro económico inmediato

Según el economista Roberto Geretto, "el mercado debate si el banco central (BCRA) volverá a bajar tasas o no. Por un lado, la actual tasa de política monetaria en 4% mensual no implica que hay mucho margen vs una devaluación del 2% mensual para no perjudicar la liquidación de divisas". Y señaló que "sin embargo, con la inflación descendiendo y un cepo que continúa en su versión más rígida otorgan cierto margen".