Los problemas de Boca para armar la defensa de cara al duelo con Atlético Tucumán

A esas dos bajas, hay que sumar a Nicolás Valentini, que por decisión de la dirigencia, por no querer renovar el contrato, no viene formando parte del equipo. Y a su vez, Aaron Anselmino, juvenil que ya suma varios partidos en Primera, acaba de recuperarse de un desgarro, por lo que no está claro si estará a disposición para el duelo con Atlético.