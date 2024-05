Cartas de lectores: Debate por la ley bases

La media sanción de la Ley Bases en la Cámara Baja, produjo un estallido político en la Provincia, y en algunos distritos del interior. En el escenario local, la onda expansiva que produjo el financiamiento de una histórica deuda con el FFDP, a través del Banco de la Nación Argentina magulló al Gobernador y a su antecesor, revelando que la Legislatura, no analizo, tampoco informo a la opinión pública, en tiempo y forma sobre las conclusiones del análisis a la Cuenta de Inversión girada por el Ejecutivo, privando de información al pueblo, sobre el monto y el destino de los fondos. El impacto de la deuda, en el presupuesto local, y el inminente tratado de la Ley Bases en el Senado impulso al Gobernador, jefe doctrinario de un Presidente psicológicamente desbordado, a tener que subir la apuesta, buscando incorporar a las huestes dialoguistas al Gobernador de Catamarca, aportante en la cámara baja, pero con incertidumbre en el Senado. No obstante la elevada apuesta, Tucumán no logró los beneficios conseguidos por Córdoba, Mendoza y las provincias patagónicas, que ya tienen su propio “Pacto Federal”, mostrando firmeza, unidad y apoyo popular a sus planteos. La hipótesis del Presidente sobre el riesgo judicial, que supone tener la cola sucia, plantea el interrogante sobre la higiene intima de nuestros dialoguistas (“Opciones sobre la Ley Ómnibus”, LA GACETA, 12/02).