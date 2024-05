VIDEO. Paro de la CGT: “La actividad gastronómica está lejos de tomar postura política”

A su vez, Gettar indicó que los trabajadores están ligados -aunque económicamente- a trabajar aún en estas jornadas para poder hacer frente a las obligaciones monetarias. “Estamos lejísimos de tomar partida política; esto es únicamente económico. Si no laburo, no recaudo; y no puedo pagar la boleta de la luz, no puedo pagar los sueldos, no puedo hacer absolutamente nada”, explicó. Y siguió: “Esa es la posición que se tomó, pero nosotros no dictamos normas para los empresarios. Cada uno decide cómo va a trabajar, qué es lo que va a hacer y qué no”.