Drake vs Kendrick Lamar: un tiroteo y el violento ida y vuelta que no tiene fin

El enfrentamiento entre los raperos: acusaciones de pedofilia e hijos secretos

El 4 de mayo, Lamar lanzó "Not Like Us", canción en la que repitió acusaciones que sostiene contra Drake desde hace una década. Según el intérprete, su par es un pedófilo y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer. Su acusación no quedó solo en palabras. En el videoclip colgado en YouTube, Kendrick colocó una imagen de la mansión de Drake en Toronto ilustrada con los iconos que se utilizan habitualmente para marcar la presencia de pederastas condenados