"Dibu" Martínez: "Quiero entrar a la Champions y después voy a ganar la Copa América"

Sobre sus objetivos para la temporada, no anduvo con medios tonos. "Primero, quiero entrar a la Champions con el Aston Villa o ganar el título de Conference League", señaló en primer término. Y luego aseguró: "Después voy a ganar la Copa América". Finalmente añadió: "No podemos saltar pasos. Nunca salté pasos. A mí me dio el privilegio y la estabilidad en el arco de la Selección por ganar la Copa América".