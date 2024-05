Paro de la CGT: habilitan el 134 para denunciar presiones

“Se les descontará a aquellos que vayan a la marcha, no a quienes no puedan venir a trabajar porque no funciona el transporte. Todos vamos a tener dificultades para ir a trabajar y el que no va a trabajar no cobra”, señaló Adorni. En esa línea, informó que continúa abierta la línea telefónica 134 para denunciar aprietes o extorsiones por parte de sindicalistas que puedan llegar a obligar a los trabajadores a estar presentes en la movilización.