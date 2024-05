Un adolescente de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada en San Juan

Fuentes del caso informaron a Infobae que el agresor de 15 años no tenía un vínculo con la víctima y que la atacó “sin interpretación alguna”. De hecho, la familia de Leguiza no podía concebir lo que ocurrió, ya que la jubilada no tenía enemigos, deudas ni problemas. No entiende el por qué de tal salvaje ataque.