Cartas de lectores: Thatcher y Milei

No dejan de causar asombro las declaraciones del Presidente de la Nación. Sus palabras hieren al pueblo argentino. “Ella era brillante” declaró Javier Milei, refiriéndose a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Dicha señora gobernaba Gran Bretaña durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Ella ordenó hundir, en un acto desleal, al Crucero Ara General Belgrano, cuando este estaba fuera de la zona de exclusión, establecida por el mismo Gobierno británico, ocasionando la muerte de más de 300 combatientes. Las palabras vertidas por el jefe de Estado, demuestran su total ausencia de patriotismo. Sus dichos son una ofensa verbal, para los familiares de los soldados fallecidos. Ponerse en el lugar del otro, a eso se le llama empatía. Una habilidad que usted señor Milei... parece no tener.