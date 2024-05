"El gobernador debe entender que este paro no es en contra de él", dijo Osorio de UPCN

"Nosotros vemos que hemos perdido el poder adquisitivo y no nos queda otra, porque no hay diálogo y vemos que lo que menos hay es comunicación y diálogo -afirmó-. Con respecto al gobernador Jaldo tiene que entender que no es contra de la provincia, sino que atacan a los jubilados y a los trabajadores desde el gobierno nacional. El gobernador debe entender que este paro no es en contra de él", agregó. Mirá la entrevista completa en LG Play.