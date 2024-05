Secretos develados de los Cisnes de Truman Capote

El drama estrenado originalmente en FX está basado en el best seller de Laurence Leamer “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era”. Relata la relación del aclamado escritor Truman Capote (interpretado por Tom Hollander) con el círculo más relevante de las mujeres de la alta sociedad neoyorquina, con toda su exhibición de riqueza y glamour de la década del 60, las influencers de su tiempo. Las apodaba “los Cisnes”, una definición que encerraba ironía y cierto desprecio, que luego consuma en su libro inconcluso “Plegarias contestadas”, motor de un escándalo en la élite social cuando un extracto fue publicado en la revista Esquire.