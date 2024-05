Modo presentó una importante denuncia contra Mercado Libre

Una norma del Banco Central de la República Argentina (BCRA) termina con esa exclusividad para Mercado Pago y la obliga a abrir su red a Modo y a cualquier otra billetera. Tras varias prórrogas, decidió que rija desde el 30 de abril. Y ello no ocurrió. No obstante, la acción iniciada por los bancos contra Mercado Libre va mucho más lejos; el abogado no descartó que Defensa de la Competencia encuentre otras situaciones irregulares y aclaro que la denuncia no es contra la posición de liderazgo de la compañía: “No denunciamos posición de dominio. Uno puede tener una empresa muy exitosa, muy grande. El problema es qué se hace con esa posición y si se excluye a la competencia en detrimento de los usuarios, como pasa con Mercado Libre. Eso es ilegal”.